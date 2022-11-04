США дадуть гроші та зброю Україні незалежно від виборів – Салліван у Києві

За будь-яких результатів виборів у Конгрес США, які відбудуться 8 листопада, збережеться двопартійна підтримка України, що дозволить продовжити допомогу Україні у опорі агресії РФ.

Про це, як повідомляє кореспондент Європейської правди, заявив безпековий радник США Джейк Салліван, у спілкуванні з журналістами під час візиту до України.

Салліван наголосив, що каже не про "імовірну", а про гарантовану підтримку.

"Я впевнений, що підтримка України з боку США буде непохитною та рішучою. І я не кажу що це "імовірно", це буде. Я вірю в це і президент Байден вірить в це", - підкреслив посадовець, що відповідає за ці зовнішньополітичні та безпекові питання у Білому домі.

Джейк Салліван також нагадав, що подібної точки зору дотримуються і конгресмени, зокрема двоє сенаторів, що відвідали Київ цього тижня - демократка Кріс Кунс і республіканець Роб Портман: "Вам не треба покладатися на мої слова: в Києві учора була двопартійна делегація з сенату: Кунс і Портман, демократка та республіканець, які перед пресою підтвердили, що на їхню думку підтримка і надалі збережеться, США надаватимуть ресурси, необхідні для того, щоби допомогти народу України".

Також він підкреслив, що йдеться не лише зброю, а й про фінансову допомогу. Як відомо, США надають щомісяця $1,5 млрд для погашення дефіциту бюджету в умовах війни, що дозволяє зберегти економічну стабільність. Він переконаний, що для цього буде підтримка за будь-якої більшості у обох палатах Конгресу.

"Я не буду говорити про внутрішню політику та (прогнозувати) що відбудеться у вівторок, але за будь-якого сценарію президент має намір співпрацювати з обома партіями, як він і робив від початку, щоби не лише обіцяти підтримку України, а й забезпечувати її. Сьогодні у Києві в розмові з президентом (Зеленським) та із (главою його офісу) Єрмаком я виклав деякі подробиці того, як ми це будемо робити, а також як ми плануємо забезпечити наявність ресурсів, які зможуть підживлювати українську економіку, відновлювати енергосистему, допомагати переселенцям та покривати інші гуманітарні потреби", - заявив він.

ВІДЕО ДНЯ

Детально про прогноз стосовно перевиборів читайте у статті "Випробовування Байдена: що змінять проміжні вибори у США і до чого готуватися Києву"

Цього тижня США вирішили передати Україні новий пакет військової допомоги, що включає зенітно-ракетні комплекси Hawk для боротьби з іранськими дронами.