Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США дадуть гроші та зброю Україні незалежно від виборів – Салліван у Києві

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 19:27
США дадуть гроші та зброю Україні незалежно від виборів – Салліван у Києві
джейк салліван, Getty Images

За будь-яких результатів виборів у Конгрес США, які відбудуться 8 листопада, збережеться двопартійна підтримка України, що дозволить продовжити допомогу Україні у опорі агресії РФ.

Про це, як повідомляє кореспондент Європейської правди, заявив безпековий радник США Джейк Салліван, у спілкуванні з журналістами під час візиту до України.

Салліван наголосив, що каже не про "імовірну", а про гарантовану підтримку.

Реклама:

"Я впевнений, що підтримка України з боку США буде непохитною та рішучою. І я не кажу що це "імовірно", це буде. Я вірю в це і президент Байден вірить в це", - підкреслив посадовець, що відповідає за ці зовнішньополітичні та безпекові питання у Білому домі.

Джейк Салліван також нагадав, що подібної точки зору дотримуються і конгресмени, зокрема двоє сенаторів, що відвідали Київ цього тижня - демократка Кріс Кунс і республіканець Роб Портман: "Вам не треба покладатися на мої слова: в Києві учора була двопартійна делегація з сенату: Кунс і Портман, демократка та республіканець, які перед пресою підтвердили, що на їхню думку підтримка і надалі збережеться, США надаватимуть ресурси, необхідні для того, щоби допомогти  народу України".

Також він підкреслив, що йдеться не лише зброю, а й про фінансову допомогу. Як відомо, США надають щомісяця $1,5 млрд для погашення дефіциту бюджету в умовах війни, що дозволяє зберегти економічну стабільність. Він переконаний, що для цього буде підтримка за будь-якої більшості у обох палатах Конгресу.

ВІДЕО ДНЯ

"Я не буду говорити про внутрішню політику та (прогнозувати) що відбудеться у вівторок, але за будь-якого сценарію президент має намір співпрацювати з обома партіями, як він і робив від початку, щоби не лише обіцяти підтримку України, а й забезпечувати її. Сьогодні у Києві в розмові з президентом (Зеленським) та із (главою його офісу) Єрмаком я виклав деякі подробиці того, як ми це будемо робити, а також як ми плануємо забезпечити наявність ресурсів, які зможуть підживлювати українську економіку, відновлювати енергосистему, допомагати переселенцям та покривати інші гуманітарні потреби", - заявив він.

Детально про прогноз стосовно перевиборів читайте у статті "Випробовування Байдена: що змінять проміжні вибори у США і до чого готуватися Києву"

Цього тижня США вирішили передати Україні новий пакет військової допомоги, що включає зенітно-ракетні комплекси Hawk для боротьби з іранськими дронами.

Теми: СШАУкраїназброявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
США
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: