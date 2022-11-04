США пообіцяли надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона

Сполучені Штати повідомлені про потреби Україні під час херсонської операції і нададуть необхідну допомогу.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив безпековий радник США Джейк Салліван у спілкуванні з журналістами під час свого візиту до України.

Салліван, який перебував у Києві з неанонсованим візитом, зізнався, що операція зі звільнення Херсону стала однією з тем обговорення у рамках його делегації, і також обговорюється поза віізитом.

"У мене була можливість отримати доповіді військовими керівниками України про планування цих зусиль (зі звільнення Херсону), і звичайно американські військові перебувають у тісному контакті з українськими та обговорюють це", - заявив він.

Салліван також наголосив, що Білий дім надасть всю необхідну підтримку для цього: "Не моя справа – оцінювати ситуацію на полі бою. Моя задача – переконатися, що ми надаємо Україні те, що вона потребує, щоби це сталося".

Безпековий радник пообіцяв також додаткову допомогу адаптовану до потреб херсонської операції.

"Я сьогодні знову перепитав, що необхідно (Україні для завершення цієї операції) і я впевнений, що ми зможемо надати те, що необхідно для цієї битви", - заявив він.

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