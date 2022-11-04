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США пообіцяли надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 20:13
США пообіцяли надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона
джейк салліван, Getty Images

Сполучені Штати повідомлені про потреби Україні під час херсонської операції і нададуть необхідну допомогу.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив безпековий радник США Джейк Салліван у спілкуванні з журналістами під час свого візиту до України.

Салліван, який перебував у Києві з неанонсованим візитом, зізнався, що операція зі звільнення Херсону стала однією з тем обговорення у рамках його делегації, і також обговорюється поза віізитом.

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"У мене була можливість отримати доповіді військовими керівниками України про планування цих зусиль (зі звільнення Херсону), і звичайно американські військові перебувають у тісному контакті з українськими та обговорюють це", - заявив він.

Салліван також наголосив, що Білий дім надасть всю необхідну підтримку для цього: "Не моя справа – оцінювати ситуацію на полі бою. Моя задача – переконатися, що ми надаємо Україні те, що вона потребує, щоби це сталося".

Безпековий радник пообіцяв також додаткову допомогу адаптовану до потреб херсонської операції.

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"Я сьогодні знову перепитав, що необхідно (Україні для завершення цієї операції) і я впевнений, що ми зможемо надати те, що необхідно для цієї битви", - заявив він.

Між тим, у п’ятницю Пентагон оприлюднив список озброєння у рамках нового пакета допомоги Україні

Дивіться також репортаж "Європейської правди" з візиту безпекового радника США Джейка Саллівана: "США погодилися, що вважати перемогою України"

Теми: ХерсонСШАвійна
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