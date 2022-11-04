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Журналісти AP дізнались подробиці масових убивств у Бучі

"Українська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 22:00
скриншот з камери відеоспостереження

Інформаційне агентство Associated Press опублікувало розслідування про те, як російські війська на початку березня здійснювали масові вбивства у Бучі, що під Києвом.

Джерело: Associated Press у співпраці з авторами подкасту PBS Frontline та аналітиками візуальних даних із SITU Research

Деталі: Журналісти проаналізували відео з вуличних камер відеоспостереження, перехоплені телефонні розмови росіян і реконструювали так звану "операцію із зачистки" Бучі, яку проводили російські окупанти. На основі отриманої інформації автори розслідування побудували 3D-модель того, що відбувалося. Дивіться відео внизу.

Журналісти з'ясували, що росіяни проводили в Бучі фільтрацію: ходили по домівках і виявляли потенційно небезпечних містян. У військових були списки з прізвищами, складені в спецслужбах РФ. Підозрюваних у співпраці зі Збройними силами України катували і вбивали.

На думку авторів розслідування, це стратегія нейтралізації опору і залякування місцевого населення, яку російські війська часто використовували в минулих конфліктах, особливо в Чечні.

Найбільш постраждалою від "зачистки" стала вулиця Яблонська. Тут, в офісній будівлі під номером 144, російські військові організували штаб. Після їхнього відходу з Бучі на Яблонській знайшли близько 40 тіл загиблих мирних жителів.

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Офіс генпрокурора України підозрює у військових злочинах у Бучі військовослужбовців 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, якою командував генерал-майор Сергій Чубарикін. Його вищий начальник - генерал-полковник Олександр Чайко - командує військами Східного військового округу РФ.

На записах перехоплених розмов, які потрапили до агентства, російські солдати зізнаються своїм родичам, що розстрілювали мирне населення.

Пряма мова одного з них: "Знаєш, скільки цивільних я тут убив? Сховайте від мене рушницю. Мені здається, у мене вже дах поїхав. Я вже стільки цивільних перевалив".

Ще один військовий каже дружині, що всі росіяни тут п'ють, бо без спиртного життя зовсім нестерпне.

Пряма мова:

Дружина: "Як ви захищаєте себе, якщо ви п'яні?"

Військовий: "Абсолютно нормально. Так легше стріляти в мирних жителів".

Теми: Бучажертвивійна
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