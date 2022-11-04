Блінкен: Будь-яке застосування ядерної зброї Росією буде катастрофічним для Путіна

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї президентом Росії Владіміром Путіним матиме катастрофічні наслідки для нього і його країни.

Про це він сказав у рамках зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Німеччині, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Разом із G7 країни всього світу дають зрозуміти президенту Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї буде катастрофою для нього і для Росії", - сказав Блінкен.

Реклама:

Міністри у спільній заяві за підсумками зустрічі заявили, що країни G7 готові відреагувати на будь-яке застосування Москвою хімічної, біологічної або ядерної зброї.

Держсекретар також висловився з приводу обмеження цін на російську нафту, встановленого "Великою сімкою", що є ключовим способом, за допомогою якого альянс намагається покарати Росію за вторгнення в Україну.

Він применшив побоювання, що такий механізм може дати зворотний ефект і призвести до зростання цін на газ на тлі погроз Кремля відмовитися від продажу нафти країнам, які запровадять граничну ціну.

ВІДЕО ДНЯ

"Це забезпечення подальшого надходження енергії на ринок для задоволення попиту. А по-друге, щоб обмежити можливості президента Путіна набивати свої кишені за рахунок доходів від продажу енергоносіїв для підживлення і фінансування війни проти України. Я вважаю, що цей механізм допоможе нам зробити саме це", - сказав Блінкен.