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Блінкен: Будь-яке застосування ядерної зброї Росією буде катастрофічним для Путіна

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 21:45
Блінкен: Будь-яке застосування ядерної зброї Росією буде катастрофічним для Путіна
ентоні блінкен, Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї президентом Росії Владіміром Путіним матиме катастрофічні наслідки для нього і його країни.

Про це він сказав у рамках зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Німеччині, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Разом із G7 країни всього світу дають зрозуміти президенту Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї буде катастрофою для нього і для Росії", - сказав Блінкен.

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Міністри у спільній заяві за підсумками зустрічі заявили, що країни G7 готові відреагувати на будь-яке застосування Москвою хімічної, біологічної або ядерної зброї.

Держсекретар також висловився з приводу обмеження цін на російську нафту, встановленого "Великою сімкою", що є ключовим способом, за допомогою якого альянс намагається покарати Росію за вторгнення в Україну.

Він применшив побоювання, що такий механізм може дати зворотний ефект і призвести до зростання цін на газ на тлі погроз Кремля відмовитися від продажу нафти країнам, які запровадять граничну ціну.

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"Це забезпечення подальшого надходження енергії на ринок для задоволення попиту. А по-друге, щоб обмежити можливості президента Путіна набивати свої кишені за рахунок доходів від продажу енергоносіїв для підживлення і фінансування війни проти України. Я вважаю, що цей механізм допоможе нам зробити саме це", - сказав Блінкен.

Теми: СШАПутінядерна зброя
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