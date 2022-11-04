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Окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині, у воді до 10 тонн пального – ОВА

Катерина ТищенкоП'ятниця, 4 листопада 2022, 23:41
фото з Telegram Янушевича

Російські окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині, підриваючи плавзасоби та судна.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Дослівно: "Загарбники підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його притоків. Через це в річці вже тонни мастила та пального! Шкідливі речовини течією несе у дельту Дніпра, в бік заповідної зони Національного природного парку "Нижньодніпровський".

Ці території охороняються Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів. Тому ця екологічна катастрофа може мати й міжнародні наслідки.

За попередньою оцінкою, у воду потрапило до 10 тонн паливно-мастильних матеріалів. Це може призвести до знищення річкової флори та фауни, а також отруєння місцевості на десятки років. Надалі небезпечні речовини можуть потрапити й до Чорного моря".

Деталі: Голова ОВА наголосив, що для ліквідації наслідків необхідно щонайшвидше перекрити нафтові плями та зібрати їх. Україна не може оперативно це зробити через відсутність доступу до тимчасово окупованих територій.

Теми: Херсонська областьекологіявода
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