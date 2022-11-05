Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої – Кислиця

Ольга Глущенко Субота, 5 листопада 2022, 01:17
фото: facebook Кислиці

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів, що в резолюцію Росії про засудження неонацизму внесли поправку, якою фактично засуджується агресія РФ.

Джерело: Кислиця у Facebook і Twitter

Пряма мова: "Багато років поспіль (з 2005 року) Росія виносила на голосування ГА ООН резолюцію, в якій нібито йшлося про засудження неонацизму. Мовляв, хто ж таке не засудить?

Але текст завжди був сповнений – очікувано – рашистських маніпуляцій. Тому Україна та США завжди голосували проти. Російська пропаганда потім робила з цього шоу під назвою "Україна та США не проти нацизму".

Дешевий тупий прикол для внутрішнього споживача".

Деталі: Кислиця зауважив, що цьогоріч не сталося так як гадалося.

Росіяни знову винесли на розгляд Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН проєкт документа.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Але завдяки роботі МЗС і Постійного представництва України при ООН вдалося не лише повністю змінити баланс голосів за цю фальшивку, але і включити до неї нове потужне формулювання. Воно говорить саме за себе:

"Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну "неонацизм" з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму".

В перекладі з дипломатичної мови це означає – досить брехати, в маячню про "неонацизм в Україні" більше ніхто не вірить.

А найсмішніше те, що Росія опинилася в пастці – бо з цією правкою була змушена проголосувати за оновлений текст... із засудженням себе самої. І проголосувала".

Більше деталей: Постпред України при ООН зазначив, що Україна зафіксувала це на найвищому рівні в ГА ООН. Як і той факт, що "абсолютно всі країни ЄС стали на наш бік".

 
 

"…скільки російських ЗМІ напишуть про епічне голосування Нєбєнзі за текст з включеним засудженням Росії і згадкою про її територіальну агресію проти України?" – поцікавився Кислиця у Telegram.

Теми: РосіяООН
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Журналісти зателефонували дітям російських чиновників і запропонували їхати на війну

Іран визнав постачання дронів до Росії перед вторгненням в Україну у лютому

Данілов - Симоньян: Наші Оксани будуть плювати на могили ваших чоловіків зі звернутими шиями

Більшість одеситів та Труханов підтримали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ

фото, відеоАндрій Шевченко збирає кошти на відбудову стадіону в Ірпені

"Є підстави для надії": посол у Німеччині сподівається на поставки Україні Leopard 2

Усі новини...
На південному напрямку збили дві ворожі ракети "Калібр"
Пентагон оприлюднив список озброєння в рамках нового пакета допомоги Україні
США відмовляються від переговорів з Росією, яка прагне зберегти окуповані частини України
Окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині, у воді до 10 тонн пального – ОВА
Останні новини
18:08
United Airlines також призупиняє рекламу в Twitter
18:03
ОК "Південь": Окупанти на правому березі облаштовують оборону, на лівому – мінують узбережжя
17:56
Французькі інтелектуали закликали уряд Макрона бути найкращим союзником України
17:32
Лідер фракції партії Шольца звинуватив українську владу у внесенні його до "списку терористів"
17:28
Окупанти перевели своїх відмовників в інший підвал, їх роздягають і погрожують вбити – ЗМІ
17:18
НБУ відмовився від бланкового рефінансування
16:50
фотоУ Варшаві під посольством Угорщини активісти "витягали Орбана з дупи Путіна"
16:31
Застосування аварійних вимкнень не скасовує графік погодинних обмежень – Укренерго
16:22
Окупанти заявили про замах на "суддю Верховного суду ДНР", який виніс смертні вироки іноземцям
16:18
фотоУ Римі і Мілані проходять демонстрації на підтримку миру в Україні
Усі новини...