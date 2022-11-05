Росія проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої – Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів, що в резолюцію Росії про засудження неонацизму внесли поправку, якою фактично засуджується агресія РФ.

Джерело: Кислиця у Facebook і Twitter

Пряма мова: "Багато років поспіль (з 2005 року) Росія виносила на голосування ГА ООН резолюцію, в якій нібито йшлося про засудження неонацизму. Мовляв, хто ж таке не засудить?

Але текст завжди був сповнений – очікувано – рашистських маніпуляцій. Тому Україна та США завжди голосували проти. Російська пропаганда потім робила з цього шоу під назвою "Україна та США не проти нацизму".

Дешевий тупий прикол для внутрішнього споживача".

Деталі: Кислиця зауважив, що цьогоріч не сталося так як гадалося.

Росіяни знову винесли на розгляд Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН проєкт документа.

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Пряма мова: "Але завдяки роботі МЗС і Постійного представництва України при ООН вдалося не лише повністю змінити баланс голосів за цю фальшивку, але і включити до неї нове потужне формулювання. Воно говорить саме за себе:

"Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну "неонацизм" з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму".

В перекладі з дипломатичної мови це означає – досить брехати, в маячню про "неонацизм в Україні" більше ніхто не вірить.

А найсмішніше те, що Росія опинилася в пастці – бо з цією правкою була змушена проголосувати за оновлений текст... із засудженням себе самої. І проголосувала".

Більше деталей: Постпред України при ООН зазначив, що Україна зафіксувала це на найвищому рівні в ГА ООН. Як і той факт, що "абсолютно всі країни ЄС стали на наш бік".

"…скільки російських ЗМІ напишуть про епічне голосування Нєбєнзі за текст з включеним засудженням Росії і згадкою про її територіальну агресію проти України?" – поцікавився Кислиця у Telegram.