Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії трапилася пожежа в нічному клубі, 13 загиблих

Субота, 5 листопада 2022, 05:38
У Росії трапилася пожежа в нічному клубі, 13 загиблих
скриншот

У нічному клубі російського міста Кострома сталася пожежа, в результаті якої – 13 загиблих.

Джерело: Baza

Деталі: П'ятеро людей загинуло внаслідок пожежі в нічному клубі "Полігон" у Костромі.

Реклама:

Ще четверо постраждали – в усіх отруєння чадним газом.

"Під час пожежі в будівлі обвалився дах, і люди не встигли вибратися з вогню", – пише видання.

Оновлено: Як пізніше повідомило видання з посиланням на МНС Росії, кількість загиблих становить 13 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією ЗМІ, пожежа виникла після масової бійки. Один з опонентів вистрілив із ракетниці і втік. У кафе почалася пожежа.

Теми: Росіяпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Росія
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: