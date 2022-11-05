У Росії трапилася пожежа в нічному клубі, 13 загиблих

У нічному клубі російського міста Кострома сталася пожежа, в результаті якої – 13 загиблих.

Джерело: Baza

Деталі: П'ятеро людей загинуло внаслідок пожежі в нічному клубі "Полігон" у Костромі.

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Ще четверо постраждали – в усіх отруєння чадним газом.

"Під час пожежі в будівлі обвалився дах, і люди не встигли вибратися з вогню", – пише видання.

Оновлено: Як пізніше повідомило видання з посиланням на МНС Росії, кількість загиблих становить 13 осіб.

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За інформацією ЗМІ, пожежа виникла після масової бійки. Один з опонентів вистрілив із ракетниці і втік. У кафе почалася пожежа.