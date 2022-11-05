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Підрозділи окупантів доукомплектовуються в Білорусі – штаб

Ольга Глущенко Субота, 5 листопада 2022, 06:30
Підрозділи окупантів доукомплектовуються в Білорусі – штаб
ілюстративне фото Getty Images

Підрозділи загарбників проводять доукомплектування на території Білорусі за рахунок відмобілізованих з Росії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки".

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Деталі: Як повідомляє штаб, також відомо, що на території Республіки Білорусь проводиться доукомплектування підрозділів збройних сил Російської Федерації за рахунок відмобілізованих, що прибувають з території Росії.

"Заходи з бойової підготовки та злагодження зазначених підрозділів триватимуть близько двох-трьох тижнів", – зазначають у Генштабі.

Теми: БілорусьРосіявійна
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