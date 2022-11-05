Ворог за ніч скерував на Нікополь 40 снарядів, виникли пожежі – ОВА

Вночі на Дніпропетровщині повітряники збили ворожий "Шахед", а росіяни вели обстріли трьох громад, по Нікополю запустили 40 снарядів.

Джерело: голова військової адміністрації Валентин Резніченко

Деталі: Військові з повітряного командування "Схід" знищили у Синельниківському районі ще один ворожий "Шахед".

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Нікопольщину росіяни знову накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах – Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській.

"Найбільше дісталося Нікополю. На нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів" – зазначив Резніченко.

Внаслідок обстрілів зайнялися дві пожежі, їх загасили рятувальники.

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Понівечені близько півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди і газопровід.

Російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому і транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно.

Цього разу всюди минулося без загиблих та поранених.