Ворог за ніч скерував на Нікополь 40 снарядів, виникли пожежі – ОВА
Вночі на Дніпропетровщині повітряники збили ворожий "Шахед", а росіяни вели обстріли трьох громад, по Нікополю запустили 40 снарядів.
Джерело: голова військової адміністрації Валентин Резніченко
Деталі: Військові з повітряного командування "Схід" знищили у Синельниківському районі ще один ворожий "Шахед".
Нікопольщину росіяни знову накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах – Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській.
"Найбільше дісталося Нікополю. На нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів" – зазначив Резніченко.
Внаслідок обстрілів зайнялися дві пожежі, їх загасили рятувальники.
Понівечені близько півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди і газопровід.
Російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому і транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно.
Цього разу всюди минулося без загиблих та поранених.