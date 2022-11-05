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ЗСУ збили два вертольоти окупантів увечері

Роман ПетренкоСубота, 5 листопада 2022, 08:27
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПС ЗСУ

4 листопада пізно ввечері на Херсонщині силами та засобами повітряного командування "Південь" збито два ударних російських вертольоти Ка-52.

Джерело: Повітряне командування "Південь"

Деталі: Уточнюється, що у той час в небі над Миколаївщиною, збито 3 ворожих дрони-камікадзе силами та засобами повітряного командування "Південь", ще 3 – іншими підрозділами Сил оборони півдня країни.

Повітряні сили тим часом повідомляють про 11 збитих "Шахедів" за вечір 4 листопада.

Раніше, близько 16.00 години, на південному напрямку протиповітряна оборона збила ще дві крилаті ракети "Калібр".

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Теми: Збройні силивійна
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