ЗСУ збили два вертольоти окупантів увечері

4 листопада пізно ввечері на Херсонщині силами та засобами повітряного командування "Південь" збито два ударних російських вертольоти Ка-52.

Джерело: Повітряне командування "Південь"

Деталі: Уточнюється, що у той час в небі над Миколаївщиною, збито 3 ворожих дрони-камікадзе силами та засобами повітряного командування "Південь", ще 3 – іншими підрозділами Сил оборони півдня країни.

Реклама:

Повітряні сили тим часом повідомляють про 11 збитих "Шахедів" за вечір 4 листопада.

Раніше, близько 16.00 години, на південному напрямку протиповітряна оборона збила ще дві крилаті ракети "Калібр".