"Є підстави для надії": посол у Німеччині сподівається на поставки Україні Leopard 2
Посол України в Берліні Олексій Макеєв очікує на прямі поставки бойових танків з Німеччини.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на NTV, він сказав в інтерв’ю виданням медіа групи Funke.
"У нас є підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну", - сказав він.
З цього приводу ведуться переговори з федеральним урядом. "Нам потрібні ці бойові танки", - підкреслив Макеєв.
Настав "час припинити розмови про те, що ми не хочемо провокувати Росію. Що ще може статися? Скільки ще має бути Буч, Маріуполів чи Ізюмів - місць зґвалтувань і масових поховань?", сказав він.
За його словами, Німеччина вже "продемонструвала лідерство" з поставкою системи протиракетної оборони IRIS-T.
"І ми розраховуємо на цю лідерську роль і в інших системах озброєння. Це і основні бойові танки, і бронемашини, такі як Leopard, Marder, Füchse і Dingo", - сказав Макеєв.
Відповідаючи на запитання, чи йдеться також про пряму поставку основних бойових танків Leopard 2 в Україну, посол підтвердив: "Так, ми говоримо про це".
Мета України - перемогти у війні, наголосив Макеєв. "За останні вісім років ми зрозуміли, що переговори з Росією не ведуть до миру. Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. Захід повинен діяти як команда, і ми повинні мати можливість використовувати все, що є в цій команді" – сказав посол.
Як повідомлялося, Нідерланди виділяють Україні новий пакет військової допомоги вартістю 120 мільйонів євро, з яких 45 мільйонів призначені для постачання танків Т-72.