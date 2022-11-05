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"Є підстави для надії": посол у Німеччині сподівається на поставки Україні Leopard 2

"Європейська правда"Субота, 5 листопада 2022, 09:26
LEOPARD 2 A7V. ФОТО: GETTY IMAGES

Посол України в Берліні Олексій Макеєв очікує на прямі поставки бойових танків з Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на NTV, він сказав в інтерв’ю виданням медіа групи Funke.

"У нас є підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну", - сказав він.

З цього приводу ведуться переговори з федеральним урядом. "Нам потрібні ці бойові танки", - підкреслив Макеєв.

Настав "час припинити розмови про те, що ми не хочемо провокувати Росію. Що ще може статися? Скільки ще має бути Буч, Маріуполів чи Ізюмів - місць зґвалтувань і масових поховань?", сказав він.

За його словами, Німеччина вже "продемонструвала лідерство" з поставкою системи протиракетної оборони IRIS-T.

"І ми розраховуємо на цю лідерську роль і в інших системах озброєння. Це і основні бойові танки, і бронемашини, такі як Leopard, Marder, Füchse і Dingo", - сказав Макеєв.

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Відповідаючи на запитання, чи йдеться також про пряму поставку основних бойових танків Leopard 2 в Україну, посол підтвердив: "Так, ми говоримо про це".

Мета України - перемогти у війні, наголосив Макеєв. "За останні вісім років ми зрозуміли, що переговори з Росією не ведуть до миру. Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. Захід повинен діяти як команда, і ми повинні мати можливість використовувати все, що є в цій команді" – сказав посол.

Як повідомлялося, Нідерланди виділяють Україні новий пакет військової допомоги вартістю 120 мільйонів євро, з яких 45 мільйонів призначені для постачання танків Т-72.

Теми: Німеччиназброя
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