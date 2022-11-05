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Британська розвідка: Навчання росіян проводять в Білорусі через брак інструкторів і обладнання

"Європейська правда"Субота, 5 листопада 2022, 10:18

За даними британської розвідки, Росія переживає труднощі з підготовкою мобілізованих резервістів і призовників на строкову службу, для навчання використовується територія Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначається, в даний час Росія намагається забезпечити військову підготовку для мобілізованих та призваних на строкову військову службу в рамках щорічного осіннього призову.

Збройні сили Росії вже працюють на межі можливостей, забезпечуючи підготовку приблизно 300 000 військовослужбовців, необхідних для "часткової мобілізації", оголошеної 21 вересня 2022 року.

"Ці проблеми будуть ускладнені додатковим черговим осіннім щорічним призовним циклом, оголошеним 30 вересня 2022 року і розпочатим 1 листопада, який, як очікується, призведе до додаткового залучення 120 000 військовослужбовців" - йдеться в огляді.

Як зазначає британська розвідка, нещодавно мобілізовані призовники, ймовірно, мають мінімальну підготовку або взагалі не мають ніякої підготовки.

"Досвідчені офіцери та інструктори були розгорнуті для участі у бойових діях в Україні, і деякі з них, ймовірно, загинули під час конфлікту. Російські війська проводять навчання в Білорусі через нестачу інструкторського складу, боєприпасів та обладнання в Росії. Розгортання сил з незначною підготовкою або взагалі без неї забезпечує незначний додатковий наступальний бойовий потенціал" - вважає британська розвідка.

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Нагадаємо, розвідка Британії заявляла, що використання загороджувальних загонів свідчить про низький моральний дух і якість військ РФ.

Теми: Велика БританіярозвідкаРосіявійна
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