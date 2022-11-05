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Російська агентка "Побєда" отримала 7 років тюрми за зраду - СБУ

Валентина РоманенкоСубота, 5 листопада 2022, 09:31
Російська агентка Побєда отримала 7 років тюрми за зраду - СБУ
фото затримання. СБУ

За матеріалами Служби безпеки України до 7 років тюрми засуджено російську агентку "Побєда", яка шпигувала за підрозділами ЗСУ.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зловмисницю затримали на Житомирщині в ході спецоперації української контррозвідки у червні 2022 року.

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Встановлено, що вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на північному напрямку.

У зоні "особливої уваги" російської агентки були залізничні маршрути перевезення військової техніки та боєприпасів ЗСУ через територію регіону.

Крім того, серед основних її завдань було виявлення логістичних складів із артилерійським озброєнням, а також аеродромів можливого базування української бойової авіації.

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За даними слідства органів безпеки, зрадницею виявилась мешканка одного із селищ Житомирської області. Після початку повномасштабного вторгнення її завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки, який обрав для неї оперативний псевдонім "Побєда".

У поле зору агресора потрапила через свої прокремлівські дописи, які неодноразово публікувала у забороненій соцмережі "ВКонтакте".

За вказівкою ворога вона мала проводити розвідувально-підривну діяльність в регіоні. Для цього отримала від свого "куратора" відповідні інструкції, насамперед щодо збору і способів передачі розвідданих.

Переправлення інформації здійснювала через відпрацьовані канали електронного зв’язку у вигляді GPS-координат українських об’єктів з детальним їх описом.

Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які вона використовувала для комунікації з представником ГРУ РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Теми: СБУ
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