Російська агентка "Побєда" отримала 7 років тюрми за зраду - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України до 7 років тюрми засуджено російську агентку "Побєда", яка шпигувала за підрозділами ЗСУ.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зловмисницю затримали на Житомирщині в ході спецоперації української контррозвідки у червні 2022 року.

Встановлено, що вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на північному напрямку.

У зоні "особливої уваги" російської агентки були залізничні маршрути перевезення військової техніки та боєприпасів ЗСУ через територію регіону.

Крім того, серед основних її завдань було виявлення логістичних складів із артилерійським озброєнням, а також аеродромів можливого базування української бойової авіації.

За даними слідства органів безпеки, зрадницею виявилась мешканка одного із селищ Житомирської області. Після початку повномасштабного вторгнення її завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки, який обрав для неї оперативний псевдонім "Побєда".

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У поле зору агресора потрапила через свої прокремлівські дописи, які неодноразово публікувала у забороненій соцмережі "ВКонтакте".

За вказівкою ворога вона мала проводити розвідувально-підривну діяльність в регіоні. Для цього отримала від свого "куратора" відповідні інструкції, насамперед щодо збору і способів передачі розвідданих.

Переправлення інформації здійснювала через відпрацьовані канали електронного зв’язку у вигляді GPS-координат українських об’єктів з детальним їх описом.

Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які вона використовувала для комунікації з представником ГРУ РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.