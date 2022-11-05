На Вінниччині спрацювала ППО, росіяни обстріляли Сумщину – звіти ОВА

Вночі у Вінницькій області спрацювали сили ППО, а тим часом окупанти обстріляли Сумську область, йдеться у звіті глав регіонів.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на Полтавщині, Львівщині, Черкащині, Житомирщині та Київщині.

Вінничина: сьогодні вночі область була атакована дронами- камікадзе. Працювали сили ППО. Детальна інформація уточнюється.

Запорізька: сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С-300 один з населених пунктів Вільнянщини. Внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі. На щастя, люди залишились неушкодженими. Детальна інформація уточнюється.

Сумщина: вночі по селу Краснопільської громади здійснено мінометний обстріл (2 "приходи"). Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури не надходила. Дані уточнюються. Вчора під ворожими обстрілами були 4 прикордонні громади – Білопільська, Зноб-Новгородська, Миропільська та Хотінська. На них росіяни протягом дня спрямували 70 снарядів та мін.

На Дніпропетровщині росіяни вночі знову завдали удару по Нікопольському району. Обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Найбільше постраждав Нікополь. Там пошкоджені 14 багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, газогін, ліцей, промислове та транспортне підприємства. На щастя, минулося без постраждалих. Дані уточнюються. Над Синельниківським районом наші військові збили ворожий дрон-камікадзе.

Харківщина: протягом минулої доби ворог вів обстріли населених пунктів Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з рф та лінії зіткнення. В с. Осиново Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу, сталася пожежа. Без постраждалих. Тривають роботи з розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечних предмети.

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Луганщина: підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 4 інших важливих військових об’єкти окупантів. Ворог сім разів намагався штурмувати позиції наших бійців, завдавши 29 артилерійських та мінометних обстрілів.

Донеччина: вчора пізно ввечері — обстріл м.Покровськ та смт Курахівка Курахівської громади. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки. Вночі — ракетний удар по Дружківці. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються. Також вночі — артилерійський обстріл Лимана. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Впродовж ночі — обстріли Вугледарської, Торецької, Авдіївської, Очеретинської громад. За добу на Донеччині: 3 загиблих, 8 поранених цивільних.

Миколаївщина: сьогодні зранку обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади, внаслідок чого пошкоджено три будинки та адмінбудівлю сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється. За інформацією повітряного командування "Південь", вчора силами ППО ПК "Південь" збито одну крилату ракету типу "Калібр" над Миколаївською областю. Також вчора над Миколаївщиною збито шість ворожих дронів-камікадзе.

На Херсонщині окупанти продовжують вести оборонні дії та намагаються утримати зайняті рубежі, облаштовують позиції на лівому березі Дніпра. Від вогню реактивної та ствольної артилерії російських загарбників постраждали населені пункти Нова Кам’янка та Трифонівка. Загарбники підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його притоків. На тимчасово окупованих територіях області російські військові продовжують викрадати людей. За останню добу такі факти зафіксовані у Херсоні та смт Каланчак.