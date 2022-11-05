Українські воїни розгромили скупчення техніки та окупантів на Луганщині
Субота, 5 листопада 2022, 12:29
Гвардійці оприлюднили відео, як спільно з підрозділами сухопутних військ ЗСУ розгромили скупчення техніки та живої сили росіян в Луганській області.
Джерело: Нацгвардія
Деталі: Зазначається, що Нацгвардійці та сухопутники виявили та завдали вогневого ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині.
Внаслідок успішно виконаного завдання гвардійці знищили 5 танків, 2 броньованих бойових машин та окупантів, точна кількість яких невідома.
ВІДЕО ДНЯ