Українські воїни розгромили скупчення техніки та окупантів на Луганщині

Гвардійці оприлюднили відео, як спільно з підрозділами сухопутних військ ЗСУ розгромили скупчення техніки та живої сили росіян в Луганській області.

Джерело: Нацгвардія

Деталі: Зазначається, що Нацгвардійці та сухопутники виявили та завдали вогневого ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині.

Внаслідок успішно виконаного завдання гвардійці знищили 5 танків, 2 броньованих бойових машин та окупантів, точна кількість яких невідома.