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Українські воїни розгромили скупчення техніки та окупантів на Луганщині

Роман ПетренкоСубота, 5 листопада 2022, 12:29
скріншот

Гвардійці оприлюднили відео, як спільно з підрозділами сухопутних військ ЗСУ розгромили скупчення техніки та живої сили росіян в Луганській області.

Джерело: Нацгвардія

Деталі: Зазначається, що Нацгвардійці та сухопутники виявили та завдали вогневого ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині.

Внаслідок успішно виконаного завдання гвардійці знищили 5 танків, 2 броньованих бойових машин та окупантів, точна кількість яких невідома.

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Теми: НацгвардіяЗбройні силивійна
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