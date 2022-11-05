Іран визнав постачання дронів до Росії перед вторгненням в Україну у лютому

Іран вперше визнав у суботу, що постачав Москві безпілотники, але заявив, що вони були відправлені до вторгнення в Україну, де Росія використовує дрони для заподіяння ударів по електростанціях і цивільній інфраструктурі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Аабдоллахіан заявив, що "невелика кількість" безпілотників була поставлена в Росію за кілька місяців до того, як російські війська вторглися в Україну 24 лютого.

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У найбільш детальній на сьогоднішній день відповіді Ірану щодо безпілотників Амір-Абдоллахіан заперечив, що Тегеран продовжує постачати безпілотники до Москви.

"Цей галас, здійнятий деякими західними країнами, що Іран надав Росії ракети і безпілотники для допомоги у війні в Україні - ракетна частина абсолютно невірна", - сказав він.

"Щодо безпілотників - це правда, і ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", - сказав він.

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Минулого місяця два високопоставлених іранських чиновника і два іранських дипломата повідомили Reuters, що Іран пообіцяв надати Росії ракети класу "земля-земля" на додаток до більшої кількості безпілотників.

Офіційне інформаційне агентство IRNA цитує Амір-Абдоллахіана, який заявив, що Тегеран і Київ домовилися обговорити звинувачення про використання іранських безпілотників в Україні два тижні тому, але українці не з'явилися на узгоджену зустріч.

"Ми домовилися з міністром закордонних справ України надати нам документи, які вони мають, про те, що Росія використовувала іранські безпілотники в Україні", - сказав Амір-Аабдоллахіан, але українська делегація в останню хвилину відмовилася від запланованої зустрічі.

Міністр закордонних справ Ірану повторив, що Тегеран "не залишиться байдужим", якщо буде доведено, що Росія використовувала іранські безпілотники у війні проти України.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.