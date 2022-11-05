Прикордонники знищили бліндаж із окупантами на Донеччині
Субота, 5 листопада 2022, 12:22
Військовослужбовці Держприкордонслужби розповіли про знищення укріплення окупантів із живою силою противника на Донеччині.
Джерело: пресслужба ДПСУ
Деталі: Зазначається, що днями в одному з районів виконання завдань прикордонна аеророзвідка виявила скупчення піхоти російсько-окупаційних військ та їх укріплення. Вогневе завдання на знищення противника визначили мінометному підрозділу прикордонників.
Реклама:
На позиції окупантів воїни ДПСУ відправили кілька десятків осколково-фугасних мін.
Влучним вогнем знищено ворожий бліндаж разом з особовим складом, який укривався у ньому від мінометного обстрілу.
ВІДЕО ДНЯ