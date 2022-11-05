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Прикордонники знищили бліндаж із окупантами на Донеччині

Валентина РоманенкоСубота, 5 листопада 2022, 12:22
Прикордонники знищили бліндаж із окупантами на Донеччині
фото ДПСУ

Військовослужбовці Держприкордонслужби розповіли про знищення укріплення окупантів із живою силою противника на Донеччині.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Зазначається, що днями в одному з районів виконання завдань прикордонна аеророзвідка виявила скупчення піхоти російсько-окупаційних військ та їх укріплення. Вогневе завдання на знищення противника визначили мінометному підрозділу прикордонників.

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На позиції окупантів воїни ДПСУ відправили кілька десятків осколково-фугасних мін.

Влучним вогнем знищено ворожий бліндаж разом з особовим складом, який укривався у ньому від мінометного обстрілу.

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Теми: Прикордонна службавійнаДонецька область
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