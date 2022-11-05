Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники знищили бліндаж із окупантами на Донеччині

Валентина РоманенкоСубота, 5 листопада 2022, 13:22
фото ДПСУ

Військовослужбовці Держприкордонслужби розповіли про знищення укріплення окупантів із живою силою противника на Донеччині.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Зазначається, що днями в одному з районів виконання завдань прикордонна аеророзвідка виявила скупчення піхоти російсько-окупаційних військ та їх укріплення. Вогневе завдання на знищення противника визначили мінометному підрозділу прикордонників.

На позиції окупантів воїни ДПСУ відправили кілька десятків осколково-фугасних мін.

Влучним вогнем знищено ворожий бліндаж разом з особовим складом, який укривався у ньому від мінометного обстрілу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Прикордонна службавійнаДонецька область
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Іран вже використовує залежність Росії від поставок дронів-камікадзе – ISW

Кличко не виключає повного блекауту: просить робити запаси й домовлятися з родичами

На Луганщині ЗСУ знищили батальйон мобілізованих росіян, сотні загиблих – ЗМІ

У МЗС відповіли лідеру фракції партії Шольца: Україна не веде списку терористів

Німецьку фірму запідозрили у постачанні палива для російських бомбардувальників – ЗМІ

Журналісти зателефонували дітям російських чиновників і запропонували їхати на війну

Усі новини...
Прикордонна служба
Громадянин Іраку викрав дитину і намагався вивезти її з України
У Білорусі заявили, що перехопили український дрон, який "шпигував"
Прикордонники відбили жорстокий штурм на Донеччині і поповнили обмінний фонд
Останні новини
05:09
Американські аналітики: більшість вагнерівців на війні в Україні — засуджені
04:22
Іран вже використовує залежність Росії від поставок дронів-камікадзе – ISW
03:49
Засновник Twitter вибачився за дії Маска: відповідальний за те, чому опинились в такій ситуації
02:59
На півдні захисники виконали понад 140 вогневих завдань: авіація била по скупченню живої сили та ППО окупантів
02:18
На Херсонщині окупанти дітей з інтернату відвезли до психлікарні в Криму – омбудсмен
01:29
Росіяни вдарили по Запоріжжю: під обстрілами житловий квартал, там виникла пожежа
00:30
З Ірану до Росії доправили вантажний літак, ймовірно, з дронами-камікадзе – ЗМІ
23:53
Кличко розповів, скільки людей зараз живе у Києві й чи буде Новий рік
23:34
Кличко не виключає повного блекауту: просить робити запаси й домовлятися з родичами
22:58
В Іспанії вилучили найбільшу у світі партію марихуани вартістю 64 млн євро
Усі новини...