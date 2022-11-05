Прикордонники знищили бліндаж із окупантами на Донеччині

Військовослужбовці Держприкордонслужби розповіли про знищення укріплення окупантів із живою силою противника на Донеччині.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Зазначається, що днями в одному з районів виконання завдань прикордонна аеророзвідка виявила скупчення піхоти російсько-окупаційних військ та їх укріплення. Вогневе завдання на знищення противника визначили мінометному підрозділу прикордонників.

На позиції окупантів воїни ДПСУ відправили кілька десятків осколково-фугасних мін.

Влучним вогнем знищено ворожий бліндаж разом з особовим складом, який укривався у ньому від мінометного обстрілу.