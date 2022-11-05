Журналісти зателефонували дітям російських чиновників і запропонували їхати на війну

Російські журналісти-розслідувачі вирішили сформувати "золоту роту" з дітей чиновників, щоб запропонувати їм вирушити на війну.

Джерело: Важливі історії

Деталі: Журналісти почали телефонувати і писати рідним російських чиновників. Жоден не погодився піти на війну добровольцем, деякі сказали, нібито підуть в Україну, якщо мобілізують.

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Наприклад, зять міністра оборони Сергія Шойгу в день, коли "Важливі історії" намагалися додзвонитися до нього, летів на відпочинок у столицю Непалу Катманду. Питання з приводу мобілізації він прочитав, але нічого не відповів.

Син заступника секретаря Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва просто сказав, що повістка з військкомату йому не приходила.

Зять першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка під час розмови, коли почув запитання про ставлення до мобілізації, просто кинув слухавку.

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Сини першого заступника голови адміністрації президента Олексія Громова теж кинули слухавку, коли почули про мобілізацію.

Син міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева заявив, що готовий вирушити на війну в Україну, якщо йому прийде повістка: "Я як патріот і громадянин своєї держави завжди буду йти на її захист. Якщо мене призвуть і мобілізують, я відповідально поставлюся і призовуся на фронт. Я не виключаю, що так і станеться, тому що у мене дуже правильних поглядів сім'я".

Зять губернатора Московської області Андрія Воробйова не відповів на телефонний дзвінок, але видалив чат після запитання про ставлення до мобілізації.

Син заступника міністра оборони Руслана Цалікова заявив, що піде воювати, якщо призвуть: "Є призов, є зобов'язання, їх треба виконувати. Чому не пішов добровольцем? А я яке відношення маю до військових сил? Є військовозобов'язані, є люди з військовою спеціальністю. У мене немає військової спеціальності".

Син депутата Держдуми Ірека Богуславського обіцяє піти на війну, якщо буде повістка: "А куди мені діватися? У підвалі сидіти? Поки мене знайдуть і кримінальну справу порушать? Якщо мобілізація загальна буде в країні і [оголосять] воєнний стан - це останній край. Я думаю, всі будуть робити [щось], щоб захистити свої землі, свої території".

Син глави держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова відмовився відповідати на запитання, заявивши, що проводить час із сім'єю.

Син депутата Держдуми В'ячеслава Ніконова заявив, що йому некомфортно відповідати на запитання і він радий, що мобілізація закінчилася: "Радий, що вона [мобілізація] закінчилася, тому що потрапляв під неї. Якщо буде загальна, піду воювати. За свою країну. Розумію, з ким [воює Росія]. А для чого це питання? Мені некомфортно на це відповідати...".

Син першого віце-прем'єра Росії Андрія Бєлоусова теж нібито готовий воювати: "Є законодавство, його треба виконувати. Все. Яка різниця, за що воювати? До чого тут ідея? Якщо держава вважає, що треба, значить, треба. Я звичайний військовозобов'язаний громадянин РФ, у мене думати команди не було щодо цього. Навіщо про це думати? Усі притомні люди, розуміють, що відбувається. Почитайте державні ЗМІ, звернення керівництва".