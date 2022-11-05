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Потяг з КНДР вирушив до РФ після заяви США про постачання боєприпасів – ЗМІ

Субота, 5 листопада 2022, 13:20

Потяг перетнув кордон з Північної Кореї в Росію в п'ятницю, через два дні після того, як Сполучені Штати заявили, що мають інформацію, яка вказує на те, що Пхеньян таємно постачає Росії артилерійські снаряди для її війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, повідомив вашингтонський аналітичний центр 38 North, посилаючись на комерційні супутникові знімки.

Проєкт 38 North, який відстежує події в Північній Кореї, заявив, що такий рух потягів спостерігається на маршруті вперше за останні кілька років, хоча російська ветеринарна служба повідомила в середу, що потяг перетнув кордон з Північною Кореєю, перевозячи коней.

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"Неможливо визначити ціль поїзда по знімках, але перетин відбувається на тлі повідомлень про продаж зброї з Північної Кореї в Росію і загального очікування відновлення торгівлі між двома країнами", - йдеться в повідомленні 38 North.

За його даними, Північна Корея закрила 800-метровий міст дружби Туманган (Корейсько-російський міст дружби), єдиний наземний зв'язок між країнами, в лютому 2020 року під час пандемії COVID-19.

У повідомленні йдеться, що о 10:24 за місцевим часом (01:24 за Гринвічем) на корейській стороні кордону було видно три вагони, а о 13:10 за місцевим часом (04:10 за Гринвічем) вони опинилися на території Росії за локомотивом, приблизно за 200 метрів від кінця залізничного мосту.

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О 14:29 локомотив і три вагони було видно на коліях на російській станції Хасан, приблизно за 2 км від кордону, а три менші криті вагони, або, можливо, контейнери на платформах, були припарковані поряд з новоприбулим потягом на сусідній колії.

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що Сполучені Штати звинувачують Північну Корею у таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки.

Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.

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