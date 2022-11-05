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Лідер фракції партії Шольца звинуватив українську владу у внесенні його до "списку терористів"

"Європейська правда"Субота, 5 листопада 2022, 16:32
Лідер фракції партії Шольца звинуватив українську владу у внесенні його до списку терористів
Рольф Мютценіх, фото picture alliance via Getty Images

Лідер фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Рольф Мютценіх звинуватив українську владу у нібито внесенні його до списку терористів за підтримку дипломатичних зусиль у війні з РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

"Я роздратований тим, що український уряд вніс мене до списку терористів на тій підставі, що я працюю над припиненням вогню або над можливістю здійснення подальших дипломатичних кроків через локальні перемир'я", - заявив Мютценіх на дебатах СДПН у Берліні.

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З українського боку не було підтвердження, що лідер парламентської фракції СДПН потрапив до списку терористів.

Мютценіх також заявив на дебатах, що йому надходили погрози.

"На підставі того, що український уряд включив мене до списку терористів, також надходили, так би мовити, вторинні погрози. З ними теж не зовсім легко боротися" – зазначив він.

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Мютценіх поскаржився на "дискримінацію" щодо тих, хто, як і він, виступає за дипломатію:"Я виступаю проти цієї жорсткості".

Він відстоює свій заклик до дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни Росії проти України. "Моя позиція не змінилася. Більшість воєн не закінчувалися на полі бою", - сказав Мютценіх.

Нагадаємо, Мютценіх ще наприкінці січня, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну закликав залагодити конфлікт із РФ за допомогою переговорів, а не шляхом постачання озброєнь в Україну.

Теми: Німеччина
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