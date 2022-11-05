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ЗСУ вдарили по району зосередження окупантів у Раденську на Херсонщині – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоСубота, 5 листопада 2022, 17:22
ЗСУ вдарили по району зосередження окупантів у Раденську на Херсонщині – зведення Генштабу
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Сили оборони вдарили по району зосередження окупаційних військ у населеному пункті Раденськ на Херсонщині.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "В результаті дій Сил оборони в Херсонській області уражено район зосередження російських окупаційних військ у населеному пункті Раденськ. Втрати противника уточнюються".

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Деталі: Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом поточної доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 20 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. За наявною інформацією, продовжено перевірку бойової готовності підрозділів збройних сил Білорусі до 14 листопада поточного року. Зберігається загроза завдання авіаційних ударів, включно з використанням ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бударки, Глибоке, Золочів, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське і Площанка на Луганщині та Торське і Ямполівка Донецької області;
  • на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Кам’янка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;
  • на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Успенівка та Щербаки Запорізької області.
  • На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них – Білогірка, Давидів Брід і Правдине Херсонської області та Зоря, Мирне і Широке на Миколаївщині.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БпЛА "Мерлін". За уточненою інформацією, за попередню добу знищено 2 гелікоптери Ка-52 "Алігатор".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад боєприпасів окупантів.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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