ЗСУ вдарили по району зосередження окупантів у Раденську на Херсонщині – зведення Генштабу

Сили оборони вдарили по району зосередження окупаційних військ у населеному пункті Раденськ на Херсонщині.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "В результаті дій Сил оборони в Херсонській області уражено район зосередження російських окупаційних військ у населеному пункті Раденськ. Втрати противника уточнюються".

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Деталі: Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом поточної доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 20 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. За наявною інформацією, продовжено перевірку бойової готовності підрозділів збройних сил Білорусі до 14 листопада поточного року. Зберігається загроза завдання авіаційних ударів, включно з використанням ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бударки, Глибоке, Золочів, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області;

напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бударки, Глибоке, Золочів, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське і Площанка на Луганщині та Торське і Ямполівка Донецької області;

та напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське і Площанка на Луганщині та Торське і Ямполівка Донецької області; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області;

напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Кам’янка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;

напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Кам’янка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області;

напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області; на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Успенівка та Щербаки Запорізької області.

напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Успенівка та Щербаки Запорізької області. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них – Білогірка, Давидів Брід і Правдине Херсонської області та Зоря, Мирне і Широке на Миколаївщині.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БпЛА "Мерлін". За уточненою інформацією, за попередню добу знищено 2 гелікоптери Ка-52 "Алігатор".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад боєприпасів окупантів.