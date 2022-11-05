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На розмінування всієї Луганщини піде не менше 10 років – Гайдай

Катерина ТищенкоСубота, 5 листопада 2022, 19:30
ілюстративне фото ДСНС

На розмінування всієї окупованої частини Луганської області знадобиться не менше 10 років.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Щоб розмінувати всю територію Луганської області, знадобиться років 10, не менше".

Деталі: Він зазначив, що в першу чергу розміновуватимуть магістральні шляхопроводи, територію об’єктів критичної інфраструктури.

"Але протягом години прильотів 100-180-200 на одну якусь ділянку фронту. Тобто це на добу тисячі прильотів. Багато снарядів, мін, ракет нерозірвані, багато дуже мінують дистанційно. Навіть ні в кого немає нормальної мапи мінування", - пояснив Гайдай.

Він зазначив, що Україна звертається по допомогу в розмінуванні територій до інших країн та міжнародних організацій. Зокрема, таку допомогу погодилася надати Хорватія.

Щодо ситуації на фронті в Луганській області, Гайдай зазначив, що вона "достатньо важка, але контрольована".

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"Незважаючи на всі і підтягнуті резерви, і час, який грав на руку окупантам, все одно ЗСУ просуваються вперед", - заявив він.  

Теми: Луганська областьмінуванняокупація
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