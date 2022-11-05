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Зеленський провів тривале засідання Ставки: очікує хороших новин щодо ППО

Катерина ТищенкоСубота, 5 листопада 2022, 19:39
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у суботу провів тригодинне засідання Ставки верховного головнокомандувача і заявив, що найближчими тижнями очікує хороших новин щодо ППО та ПРО.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Окремо розглянули протидію ракетному та дроновому терору – вже є доволі значні результати у цьому, процент збиття став більшим, але ще є над чим працювати. Маємо забезпечити повний захист українського неба і будемо робити для цього й надалі все можливе і неможливе.

Найближчими тижнями очікуємо хороших новин щодо ППО та ПРО для України".

Деталі: Зеленський зазначив, що засідання Ставки у суботу було досить тривалим, три години.

"Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій, на всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати й далі звільняти нашу землю", - сказав він.

Також на засіданні розглядалося питання постачання Силам оборони техніки, боєприпасів, зв’язку, зимових речей.

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Теми: ЗеленськийППОвійна
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