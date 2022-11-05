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У Балаклії загинула родина з 4 людей: грілися від газової плити

Катерина ТищенкоСубота, 5 листопада 2022, 20:53
ілюстративне фото Pixabay

У Балаклії Харківської області четверо осіб з однієї родини загинули через отруєння чадним газом.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "До чергової частини відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона виявила без ознак життя своїх родичів.

В квартирі правоохоронці виявили тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, дівчат 6-ти та 13-ти років. Заявниця розповіла, що через низьку температуру в оселі сім’я іноді включала газові конфорки в якості підігріву.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та газової служби під час огляду встановили, що у квартирі газова витяжка засмічена та не функціонувала".

Деталі: Згідно з висновком експерта, причиною смерті 4 осіб стало отруєння чадним газом.

За даним фактом слідчім відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

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Теми: Харківська областьполіція
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