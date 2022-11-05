На Луганщині ЗСУ знищили батальйон мобілізованих росіян, сотні загиблих – ЗМІ

Біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, мова йде про сотні загиблих окупантів.

Джерело: російське видання "Верстка" із посиланням на російського військового, який вижив, і родичів мобілізованих

Деталі: Про втрати серед мобілізованих унаслідок обстрілу на лінії зіткнення під Макіївкою в Луганській області "Верстці" розповів один із тих, хто вижив, військовослужбовець РФ Олексій Агафонов. За його оцінкою, кількість загиблих окупантів може перевищувати 500 осіб.

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Як розповів Агафонов, командир батальйону мобілізованих, які проходили підготовку у військовій частині 2079, обіцяв, що військових привезуть у район Сватового, де за 15 кілометрів від лінії фронту вони вступлять до лав "територіальної оборони". Однак у ніч на 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення і наказали окопуватися та утримувати лінію оборони.

Пряма мова Агафонова: "Нас викинули в посадки, сказали окопуватися, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл – артилерія, "гради", міномети, коптери, нас просто розстрілювали.

Коли все почалося, офіцери відразу втекли. У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватися, але нас одразу вираховували коптери і просто розстрілювали. З 570 осіб цілі 29, ще 12 поранені, решта – все".

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Більше деталей: Агафонов також додав, що до цього на цих самих позиціях розбили щонайменше ще один батальйон із мобілізованих.

"По телевізору показують, що все красиво, а насправді тут на Луганщині на передок кидають саме мобілізованих, і коли ми звідти відходили, не бачачи офіцерів, ми йшли вже назад, то бачили, що на третій лінії сидять тільки контрактники і добровольці, а на передку мобілізовані", - розповів він.

За його словами, в район Сватового звозять мобілізованих з усієї Росії, щоб закривати дірки в обороні. У Сватовому, куди після обстрілу відступили ті, хто вижив із батальйону Агафонова, "ходять групи від 2 до 5 осіб" з інших розбитих батальйонів. За його словами, українці зачистили всю територію, де воювали мобілізовані.

Про сотні загиблих "Верстці" розповіла дружина іншого мобілізованого – Злата. "Загиблих, звичайно, більше половини", – сказала вона з посиланням на чоловіка.

Інформацію "Верстці" також підтвердила дружина ще одного мобілізованого, який вижив, – Людмила Черних.

"Він подзвонив мені вранці з чужого номера і розповів, що сталося, що їх кинули копати лінію оборони, їх накрив мінометний обстріл, і вони з Краснодона дісталися якимось чином до Сватового, де зараз ховаються. Вони зараз бояться кудись іти, навіть до блокпостів бояться вийти. Керівництво їх покинуло, і вони не знають, що робити, просто просять про допомогу", – розповіла Черних.

Родичі кількох мобілізованих, які потрапили під обстріл, у суботу влаштували зібрання біля будівлі воронезької прокуратури, вимагаючи розповісти їм правду про долю близьких.

"Телефоном нам кажуть, що наші сини живі, здорові й навіть виконують військовий обов'язок. Які до біса живі й здорові, коли їх там усіх повбивало?", – розповіла Оксана Холодова, мати військовослужбовця Андрія Холодова.

Дружина іншого мобілізованого, Анна, сказала "Верстці", що мобілізовані, які вижили, просять, щоб їх відпустили додому. "Їх там бомблять. Ні начальства, нікого там немає... Їх кинули як кошенят, без підготовки, без нічого. А в нас із чоловіком донька, їй півтора року", – розповіла Анна.

Крім того, присутні біля будівлі прокуратури у Воронежі записали відеозвернення до губернатора з проханням про допомогу.