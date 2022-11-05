Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, поранено дитину
Субота, 5 листопада 2022, 21:25
Внаслідок обстрілу росіянами Мирівської громади на Дніпропетровщині у суботу поранено 9-річну дівчинку.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Дослівно: "Увечері росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Вгатили з важкої артилерії по Мирівській громаді.
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Поранили 9-річну дівчинку. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок".
Деталі: Резніченко повідомив, що дитину госпіталізовано.