Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, поранено дитину

Катерина ТищенкоСубота, 5 листопада 2022, 22:25
Валентин Резніченко, фото з Telegram

Внаслідок обстрілу росіянами Мирівської громади на Дніпропетровщині у суботу поранено 9-річну дівчинку.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно: "Увечері росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Вгатили з важкої артилерії по Мирівській громаді.

Поранили 9-річну дівчинку. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок".

Деталі: Резніченко повідомив, що дитину госпіталізовано.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьвійнадіти
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Пригожин створює "центри підготовки ополченців" на кордоні з Україною

З Києва планують евакуювати 3 мільйони людей у разі повного блекауту

Графік погодинних відключень застосували в столиці та семи областях

WP: США закликають Зеленського продемонструвати готовність до переговорів із Путіним

Іран вже використовує залежність Росії від поставок дронів-камікадзе – ISW

Кличко не виключає повного блекауту: просить робити запаси й домовлятися з родичами

Усі новини...
Дніпропетровська область
Окупанти всю ніч гатили з РСЗВ по Нікопольському району Дніпропетровщини – облрада
Ворог за ніч скерував на Нікополь 40 снарядів, виникли пожежі – ОВА
На Дніпропетровщині ППО приземлила 8 ворожих "Шахедів"
Останні новини
15:41
РосЗМІ повідомили, що Херсон залишився без світла – нібито теракт
15:20
НБУ продав на міжбанку понад 410 мільйонів доларів з резервів
15:17
відео У Кишиневі почався великий антивладний мітинг, організований партією "Шор"
15:06
У столиці все під контролем, наразі про евакуацію не йдеться – КМДА
14:59
З початку війни росіяни пошкодили понад тисячу українських лікарень – МОЗ
14:40
фотоЗбройні сили "приземлили" російський безпілотник
14:35
Росіяни випустили в Запоріжжя лише 906 українців з ТОТ за тиждень – мер Мелітополя
14:29
Під атаку росіян потрапив монастир на Вінниччині: послушник помер від серцевого нападу
14:20
Індія вирішила скоротити квоту на експорт цукру, щоб спровокувати ріст цін на ринку
14:08
Окупанти депортують українців з Каховського району – Спротив
Усі новини...