Кличко розповів, скільки людей зараз живе у Києві й чи буде Новий рік

У Києві наразі ночують більше 3 мільйонів осіб, з яких близько 350 тисяч – внутрішньо переміщені.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Трошки більше 3 мільйонів ночує в нашому місті, вдень приїжджає з області набагато більше. З тих 3 мільйонів, які ночують, 350 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Тобто кожен десятий у нашому місті – це людина з інших регіонів, яка шукає підтримку".

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Деталі: Ведучий також запитав мера, чи планується у Києві святкування Нового року і чи буде встановлено в центрі міста ялинку.

Пряма мова: "В першу чергу, ми відштовхуємося від безпеки, це питання є ключовим. Новий рік та Різдво відміняти ніхто не буде. Але відносно святкування… Я переконаний, що кожен зможе відсвяткувати в своїй родині. Але масових святкувань 100% не буде.

Що стосується новорічної ялинки, ми зараз розглядаємо питання… щоб новорічна ялинка була. Ближче до Нового року більш конкретно зможемо сказати".