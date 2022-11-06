Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по Запоріжжю: під обстрілами житловий квартал, там виникла пожежа

Станіслав ПогоріловНеділя, 6 листопада 2022, 00:29
Росіяни вдарили по Запоріжжю: під обстрілами житловий квартал, там виникла пожежа
Ілюстративне фото ДСНС у Запорізькій області

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що вночі окупанти атакували Запоріжжя, під обстрілами опинився один житловий квартал.

Джерело: Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "Рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал".

Реклама:

Деталі: За його словами, у кварталі виникла пожежа, відповідні служби вже працюють на місці.

Інформація щодо постраждалих та масштаби ушкоджень уточнюються.

Теми: ЗапоріжжявійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Запоріжжя
На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство
Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Група "Шахедів" атакує Запоріжжя: пролунали вибухи
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: