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Росіяни вдарили по Запоріжжю: під обстрілами житловий квартал, там виникла пожежа

Станіслав ПогоріловНеділя, 6 листопада 2022, 01:29
Ілюстративне фото ДСНС у Запорізькій області

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що вночі окупанти атакували Запоріжжя, під обстрілами опинився один житловий квартал.

Джерело: Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "Рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал".

Деталі: За його словами, у кварталі виникла пожежа, відповідні служби вже працюють на місці.

Інформація щодо постраждалих та масштаби ушкоджень уточнюються.

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Теми: ЗапоріжжявійнаУкраїнаРосія
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