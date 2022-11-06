На Херсонщині окупанти дітей з інтернату відвезли до Криму – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про вивезення окупантами вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату на Херсонщині до клінічної психіатричної лікарні у Сімферопольському районі Криму.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова Лубінця: "Отримав перевірену інформацію про чергове вивезення вихованців КЗ "Олешківського дитячого будинку-інтернату" Херсонської обласної ради віком від 9 до 17 років до клінічної психіатричної лікарні у Сімферопольському районі".

Деталі: За словами омбудсмена, окупаційна влада Херсонщини надалі продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Лубінець підкреслив, що такі дії, зокрема, незаконного директора дитячого закладу, є проявом геноциду щодо українських дітей. "Звертаюсь до правоохоронних органів за даним фактом для фіксації чергового злочину Росії", - підкреслив він.