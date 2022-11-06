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На півдні захисники виконали понад 140 вогневих завдань: авіація била по скупченню живої сили та ППО окупантів

Станіслав ПогоріловНеділя, 6 листопада 2022, 02:59
Фото: ОК "Південь"

На південному напрямку за минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 140 вогневих завдань, в тому числі були нанесені удари по району зосередження ворожої живої сили та техніки в Геройському і Раденську.

Джерело: пресслужба ОК "Південь"

Деталі: Повідомляється, що нашою штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів в Баштанському і Бериславському районах. Бомбардувальники і винищувачі били по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки, системах ворожої протиповітряної оборони в Херсонському районі.

За підсумками 255-ої бойової доби на південному напрямку ліквідовано 57 окупантів, 2 танки, 2 крупнокаліберні гаубиці,  3 одиниці авто-бронетехніки. Пошкоджено ще одну гармату-гаубицю і 2 автівки.

Також повідомляється, що Чорноморське угруповання ворожих сил нараховує 3 одиниці без ракетоносіїв на чергуванні.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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