Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На півдні захисники виконали понад 140 вогневих завдань: авіація била по скупченню живої сили та ППО окупантів

Станіслав ПогоріловНеділя, 6 листопада 2022, 01:59
На півдні захисники виконали понад 140 вогневих завдань: авіація била по скупченню живої сили та ППО окупантів
Фото: ОК "Південь"

На південному напрямку за минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 140 вогневих завдань, в тому числі були нанесені удари по району зосередження ворожої живої сили та техніки в Геройському і Раденську.

Джерело: пресслужба ОК "Південь"

Деталі: Повідомляється, що нашою штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів в Баштанському і Бериславському районах. Бомбардувальники і винищувачі били по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки, системах ворожої протиповітряної оборони в Херсонському районі.

Реклама:

За підсумками 255-ої бойової доби на південному напрямку ліквідовано 57 окупантів, 2 танки, 2 крупнокаліберні гаубиці,  3 одиниці авто-бронетехніки. Пошкоджено ще одну гармату-гаубицю і 2 автівки.

Також повідомляється, що Чорноморське угруповання ворожих сил нараховує 3 одиниці без ракетоносіїв на чергуванні.

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
війна
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: