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Захисники вдарили по штабу росіян в Запорізькій області: знищено близько 50 військових

Станіслав ПогоріловНеділя, 6 листопада 2022, 07:24
Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу, в населеному пункті Басань Запорізької області уражено штаб одного з підрозділів збройних сил Російської Федерації.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що в результаті удару, було знищено до 10 одиниць військової техніки та близько 50 військовослужбовців.

Також у населеному пункті Чуланівка Херсонської області було завдано удару по району зосередження підрозділу окупантів.

В районах населених пунктів Пологи та Марфопіль - знищено 20 одиниць військової техніки та поранено до 80 військовослужбовців російських окупаційних військ.

Наша авіація протягом минулої доби завдала по ворогу 7 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БпЛА.

Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти окупантів.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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