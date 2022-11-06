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Нічний обстріл Запоріжжя: одна людина загинула

Станіслав ПогоріловНеділя, 6 листопада 2022, 07:13
Нічний обстріл Запоріжжя: одна людина загинула
Фото: Куртєв у Telegram

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що через нічні обстріли російських окупантів по Запоріжжю загинула одна людина.

Джерело: Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "Ворожі обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури і, за попередніми даними, на превеликий жаль, забрали життя однієї людини".

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Деталі: Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.

Теми: Запорізька областьвійнажертви
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