Нічний обстріл Запоріжжя: одна людина загинула

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що через нічні обстріли російських окупантів по Запоріжжю загинула одна людина.

Джерело: Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "Ворожі обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури і, за попередніми даними, на превеликий жаль, забрали життя однієї людини".

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Деталі: Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.