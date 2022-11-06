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Авіація ЗСУ вразила шість точок окупантів та техніки на Луганщині – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 6 листопада 2022, 09:50
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 7 ударів в Луганській області, під ураження потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

Джерело: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти окупантів".

Деталі: За словами Гайдая, підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БпЛА в області.

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