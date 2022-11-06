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У Бєлгородській області – бавовна: горить резервуар із розчинником

Ірина БалачукНеділя, 6 листопада 2022, 12:59
Скриншот з відео з Тelegram-каналу RT

У Бєлгородській області Росії на промисловому об'єкті горить резервуар із розчинником, влада заявила, що пожежа виникла після обстрілу.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram, російське пропагандистське видання RT 

Пряма мова Гладкова: "Під обстріл у Грайворонському міському окрузі потрапив промисловий об'єкт. Загорівся резервуар із розчинником. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби".

Деталі: РосЗМІ опублікували відео пожежі.

Гладков також повідомив, що на території Бєлгородської області до 21 листопада продовжили "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Також на два тижні продовжили постанову про заборону запуску петард, феєрверків і салютів.

Теми: Росіявійнапожежа
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