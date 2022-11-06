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Румунія відреагувала на вигадки Путіна про нібито її зазіхання на частину України

"Європейська правда"Неділя, 6 листопада 2022, 12:04

Міністерство закордонних справ Румунії заперечило вигадки президента РФ про нібито бажання Бухареста заволодіти частиною українських територій, які колись входили до Румунії. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"МЗС Румунії заперечує твердження, висловлені президентом Росії до Дня народної єдності, які хибно нав’язують думку про територіальні претензії Румунії до України.

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Агресивна війна, яку Росія розв’язала 24 лютого, є серйозним та грубим порушенням принципів міжнародного права. У зв’язку з цим Румунія знову підтверджує рішучу підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосили в МЗС Румунії. 

Йдеться про виступ Путіна 4 листопада, у якому він сказав, що Польща, Румунія та Угорщина нібито мріють повернути українські землі, втрачені за підсумками Другої світової війни. 

Теми: РумуніяПутін
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