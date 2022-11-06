Окупанти зомбують українських дітей в Мелітополі – мер
Неділя, 6 листопада 2022, 13:35
Російські окупанти в Мелітополі мілітаризують дітей, повідомив мер міста Іван Федоров.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "В школах навчають за російськими підручниками, де історія переписана за методичками КДБ.
Старшокласникам планують викладати початкову військову підготовку - готують до можливої участі в "добробатах".
На базі фейкового університету формуються загони "Юнармії" - організації, що діє під крилом міноборони РФ і готує майбутнє "гарматне м'ясо" для армії окупантів і співробітників спецслужб".
Деталі: Федоров нагадав, що пропаганда війни є кримінальним злочином.
ВІДЕО ДНЯ