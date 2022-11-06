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Окупанти зомбують українських дітей в Мелітополі – мер

Роман ПетренкоНеділя, 6 листопада 2022, 13:35
фото ілюстративне, CRIMEAHRG.ORG

Російські окупанти в Мелітополі мілітаризують дітей, повідомив мер міста Іван Федоров.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "В школах навчають за російськими підручниками, де історія переписана за методичками КДБ.
Старшокласникам планують викладати початкову військову підготовку - готують до можливої участі в "добробатах".

На базі фейкового університету формуються загони "Юнармії" - організації, що діє під крилом міноборони РФ і готує майбутнє "гарматне м'ясо" для армії окупантів і співробітників спецслужб".

Деталі: Федоров нагадав, що пропаганда війни є кримінальним злочином.

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Теми: МелітопольокупаціядітиРосія
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