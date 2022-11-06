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Через атаки на Сумщину низка поїздів затримуються і змінюють маршрут

Катерина ТищенкоНеділя, 6 листопада 2022, 18:22
Через атаки на Сумщину низка поїздів затримуються і змінюють маршрут
ілюстративне фото Укрзалізниці

Через ворожі атаки на Сумську область деякі поїзди прямуватимуть із затримкою та зміненим маршрутом.

Джерело: Укрзалізниця, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: У зв'язку з пошкодженням інфраструктури та закриттям перегону Ворожба — Білопілля:

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  • Поїзд №45 Харків — Ужгород прямує зміненим маршрутом через Полтаву та Гребінку.
  • Поїзд №259 Суми — Івано-Франківськ із Сум поїде через Полтаву та Гребінку та вивезе із Сум усіх пасажирів з квитками на поїзди №45 і №259 до Києва з можливістю пересадки там на інші поїзди західного напрямку.
  • Поїзд №780 Київ — Суми прямує до станції Ворожба. 151 пасажира з квитками до станції Суми у Ворожбі чекатимуть автобуси.
  • Поїзд №780 вирушить зі станції Ворожба орієнтовно о 21:00 до Києва (прибуття в Київ орієнтовно о 01:00) із зупинками на станціях Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Дарниця для посадки пасажирів з квитками на поїзди №45 і №259.

Орієнтовний час прибуття на станцію Київ-Пас. поїзда №259 — 06:00 07.11.2022 (+5 год), поїзда №45 — 02:00 07.11.2022 (+3 год).

При цьому всі пасажири, які прибуватимуть під час комендантської години, будуть безкоштовно розміщені в залах очікування підвищеного комфорту.

Більше деталей: Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що через російські обстріли у неділю була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом.

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"Усі, хто знаходяться в поїздах у межах Сумської області чи мають плани на найближчий час їхати – слідкуйте за повідомленнями. Буде організована евакуація та підвіз", - додав він.

Теми: Сумська областьзалізницяУкрзалізницявійна
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