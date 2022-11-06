Росіяни накрили вогнем Сумщину: є загибла і поранена, пошкоджено інфраструктуру

Внаслідок обстрілу росіянами Ворожбянської громади Сумщини у неділю загинула жінка, ще одну поранено.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

наслідки обстрілу Сумщини 6 листопада, фото з Telegram Дмитра Живицького

Дослівно: "По Ворожбянській громаді з Росії за день прилетіло 72 (!) снаряди…

Реклама:

На жаль, маємо смертельний випадок. Осколком убило місцеву 62-річну жительку, яка під час обстрілу була на городі. Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї.

Ще одна місцева жителька поранена".

Деталі: Живицький повідомив, що опівдні ворог гатив по Ворожбянській громаді зі ствольної артилерії. "Прильоти" були на вулицях, на подвір’ях місцевих мешканців, були й прямі попадання в будівлі.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом цю ж громаду обстріляли ще й з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

Дослівно: "Дуже пошкоджені 3 приватні будинки. Від однієї оселі мало що вціліло. Також зруйновані літня кухня, лазня та сараї. Пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби. На місці працюють аварійні бригади.

Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджені: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері".

Більше деталей: Голова ОВА також повідомив, що через російські терористичні обстріли у неділю була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом.

Що передувало: У неділю "Укрзалізниця" повідомила, що через ворожі атаки на Сумську область деякі поїзди прямуватимуть із затримкою та зміненим розкладом.