Президент Німеччини: Україна має сама приймати рішення щодо можливих переговорів

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Україна повинна мати свободу в ухваленні рішення про переговори про припинення вогню.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Не можна ухвалювати рішення замість України. Україна повинна сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх перспективними", - сказав Штайнмаєр в інтерв'ю, яке вийде в неділю ввечері на ARD.

Цього тижня під час візиту до Києва безпековий радник США Джейк Салліван заявив, що Москва висуває неприйнятні очікування, коли запрошує інші держави до переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Крім того, за словами посадовця Білого дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог, оскільки насправді усі розмови мають починатися з повної деокупації України.

Салліван під час візиту запевнив, що США забезпечать фінансову допомогу та зброю для України незалежно від виборів.