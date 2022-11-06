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Президент Німеччини: Україна має сама приймати рішення щодо можливих переговорів

"Європейська правда"Неділя, 6 листопада 2022, 17:59
Президент Німеччини: Україна має сама приймати рішення щодо можливих переговорів
ФРАНК-ВАЛЬТЕР ШТАЙНМАЄР, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Україна повинна мати свободу в ухваленні рішення про переговори про припинення вогню.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Не можна ухвалювати рішення замість України. Україна повинна сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх перспективними", - сказав Штайнмаєр в інтерв'ю, яке вийде в неділю ввечері на ARD.

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Цього тижня під час візиту до Києва безпековий радник США Джейк Салліван заявив, що Москва висуває неприйнятні очікування, коли запрошує інші держави до переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Крім того, за словами посадовця Білого дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог, оскільки насправді усі розмови мають починатися з повної деокупації України.

Салліван під час візиту запевнив, що США забезпечать фінансову допомогу та зброю для України незалежно від виборів. 

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Теми: Німеччинапереговори
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