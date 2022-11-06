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Спецпредставник США по Ірану заявив, що Тегеран постачав Росії дрони вже під час війни

"Європейська правда"Неділя, 6 листопада 2022, 18:14

Заява Тегерана про те, що там надали "обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні" не відповідає дійсності.

Про це заявив спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі, пише "Європейська правда" із посиланням на "Голос Америки".

"Вони переправили десятки дронів до Росії лише цього літа й мають своїх військових спеціалістів в окупованих частинах України, які допомагають Росії використовувати їх проти українських цивільних", - заявив Меллі.

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Тим часом, помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід заявила, що Вашингтон зробить "все, що може", щоб не дати Ірану постачати зброю Росії, і розгляне додаткові санкції проти Тегерана.

Раніше Глава МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони РФ нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

ВІДЕО ДНЯ

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.

Теми: СШАІранзброяРосія
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