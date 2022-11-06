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У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: загинув підліток

"Європейська правда"Неділя, 6 листопада 2022, 20:25
ДТП у Польщі, фото RMF24

У Польщі перекинувся мікроавтобус, у якому їхали українські громадяни. В результаті аварії загинув 13-річний хлопець.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Аварія сталася 5 листопада приблизно о 4:00 на автомагістралі А4 біля міста Тарнув, коли мікроавтобус їхав у бік Жешува.

На момент аварії в мікроавтобусі перебували шестеро людей. Мама загиблого хлопчика та 6-річна дитина були госпіталізовані із серйозними травмами.

За попередньою інформацією поліції, мікроавтобус обганяв вантажівку, але водій не впорався з кермуванням. Через наїзд на смугу із травою, який розділяв смуги руху, він перекинувся.

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Теми: ПольщаДТП
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