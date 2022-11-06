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Зеленський: Якби Іран не постачав зброю Росії, ми б уже були ближче до миру

Катерина ТищенкоНеділя, 6 листопада 2022, 20:39
Зеленський: Якби Іран не постачав зброю Росії, ми б уже були ближче до миру
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Іран, який постачає Росії зброю, повинен разом з нею відповідати за наслідки війни в Україні.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський зазначив, що обговорював у неділю з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн посилення тиску на іранський режим.

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Пряма мова: "Його співучасть у російському терорі повинна бути покарана. І це питання ми винесемо не тільки на рівень наших традиційних партнерів. Увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії продовжувати цю війну. А отже і подовжувати дію тих загроз для світу, які спровоковані саме російською війною.

Якби не іранські постачання зброї агресору, ми б зараз були вже ближче до миру, це означає ближче до повного вирішення продовольчої кризи, ближче до вирішення кризи вартості життя, до стабілізації на енергоринку, до надійного убезпечення від радіаційного шантажу, який Росія не полишає.

Тому абсолютно кожен, хто допомагає Росії продовжувати цю війну, повинен разом з нею відповідати і за наслідки цієї війни".

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Більше деталей: Зеленський заявив, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по українській інфраструктурі, перш за все енергетичній.

"Зокрема, і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємося відповідати", - сказав він.

Теми: ЗеленськийІранРосіязброя
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