Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Якби Іран не постачав зброю Росії, ми б уже були ближче до миру

Катерина ТищенкоНеділя, 6 листопада 2022, 21:39
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Іран, який постачає Росії зброю, повинен разом з нею відповідати за наслідки війни в Україні.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський зазначив, що обговорював у неділю з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн посилення тиску на іранський режим.

Пряма мова: "Його співучасть у російському терорі повинна бути покарана. І це питання ми винесемо не тільки на рівень наших традиційних партнерів. Увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії продовжувати цю війну. А отже і подовжувати дію тих загроз для світу, які спровоковані саме російською війною.

Якби не іранські постачання зброї агресору, ми б зараз були вже ближче до миру, це означає ближче до повного вирішення продовольчої кризи, ближче до вирішення кризи вартості життя, до стабілізації на енергоринку, до надійного убезпечення від радіаційного шантажу, який Росія не полишає.

Тому абсолютно кожен, хто допомагає Росії продовжувати цю війну, повинен разом з нею відповідати і за наслідки цієї війни".

Більше деталей: Зеленський заявив, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по українській інфраструктурі, перш за все енергетичній.

ВІДЕО ДНЯ

"Зокрема, і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємося відповідати", - сказав він.

Теми: ЗеленськийІранРосіязброя
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В Україну уже прибули ЗРК NASAMS і Aspide

Верховній Раді пропонують перейменувати Новоград-Волинський

інфографікаУкраїнці бачать країну через 10 років у складі ЄС і процвітаючою

"Укрнафта", "Мотор Січ" та інші підприємства переходять у власність держави

Митрополита УПЦ МП підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі

фотоРух потягів Київ-Кишинів відновили після 24-річної перерви

Усі новини...
Зеленський
Без світла понад 4,5 мільйонів споживачів, найбільше у Києві та області – президент
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії посилення санкцій проти Ірану
WP: США закликають Зеленського продемонструвати готовність до переговорів із Путіним
Останні новини
15:42
Відчужені "Мотор Січ", "Укрнафта", "АвтоКрАЗ" передали Міноборони
15:29
Розповідати, що це пастка: РосЗМІ дізналися, як пропаганда РФ готується до можливої здачі Херсона
15:25
"Ситуація в Одесі обурлива": мовний омбудсмен просить Труханова прибрати вивіски російською
15:23
У двох районах Київщини в понеділок лунатимуть планові вибухи
15:03
Окупанти викрали понад 6 тисяч українських дітей – офіс омбудсмена
14:59
"Енергоатом" підвищить на 50% посадові оклади атомникам ЗАЕС
14:37
Раді пропонують дозволити мобілізованим студентам звільнятися з військової служби
14:36
Арештовані товарні знаки "Альфа-груп" на 2 мільярди передали до АРМА
14:35
відеоСБУ затримала блогера, який знімав відео прильотів по Запоріжжю і постачав ТГ-канал Шарія
14:33
Нова місія МВФ розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Усі новини...