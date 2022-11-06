Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Папа Римський заявив про велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського

"Європейська правда"Неділя, 6 листопада 2022, 20:53
Папа Римський заявив про велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час повернення з Бахрейну, пише "Європейська правда" із посиланням на Vatican News.

"Мене вражає – і тому я вживаю слово "багатостраждальна" (дослівно: "martoriata" - "піддана мукам" від "martoriare" - "катувати, мучити") – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо…бо російський народ – це великий народ; це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму", - сказав Франциск.

Реклама:

Папа Римський згадав російського письменника Федіра Достоєвського, який, за словами понтифіка, до сьогодні "надихає християн до осмислення християнства".

"Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу", – сказав Франциск.

Він також розповів, що в дитинстві знав одного українського священника, який навчив його прислуговувати під час української літургії.

ВІДЕО ДНЯ

"Через це мені також дуже подобається українська літургія. Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність. І не тільки я. Святий Престол провів чимало конфіденційних зустрічей, багато речей з позитивними результатами", - сказав він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон попросив Папу Римського Франциска закликати Владіміра Путіна, патріарха РПЦ Кирила і президента США Джо Байдена "сприяти мирному процесу" в Україні.

Теми: Папа РимськийРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Папа Римський
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
Глава УГКЦ очікує роз’яснень від Папи щодо його заяви
МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: