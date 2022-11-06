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Папа Римський заявив про велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського

"Європейська правда"Неділя, 6 листопада 2022, 21:53
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час повернення з Бахрейну, пише "Європейська правда" із посиланням на Vatican News.

"Мене вражає – і тому я вживаю слово "багатостраждальна" (дослівно: "martoriata" - "піддана мукам" від "martoriare" - "катувати, мучити") – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо…бо російський народ – це великий народ; це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму", - сказав Франциск.

Папа Римський згадав російського письменника Федіра Достоєвського, який, за словами понтифіка, до сьогодні "надихає християн до осмислення християнства".

"Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу", – сказав Франциск.

Він також розповів, що в дитинстві знав одного українського священника, який навчив його прислуговувати під час української літургії.

"Через це мені також дуже подобається українська літургія. Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність. І не тільки я. Святий Престол провів чимало конфіденційних зустрічей, багато речей з позитивними результатами", - сказав він.

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон попросив Папу Римського Франциска закликати Владіміра Путіна, патріарха РПЦ Кирила і президента США Джо Байдена "сприяти мирному процесу" в Україні.

Теми: Папа РимськийРосія
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