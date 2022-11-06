Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Священник РФ, який радив більше народжувати і відправляти синів на війну, помер в Україні

Катерина ТищенкоНеділя, 6 листопада 2022, 23:10
Михайло Васильєв, фото foma.ru

У неділю на війні в Україні помер російський священник Михайло Васильєв, який нещодавно заявляв, що, якби жінки в Росії більше народжували, їм було б простіше відправляти синів воювати.

Джерело: офіційний сайт РПЦ, The Insider

Деталі: Як повідомляють на сайті РПЦ, протоієрей Михайло Васильєв загинув уранці 6 листопада "в зоні спеціальної військової операції в Україні під час виконання пастирських обов'язків".

У РПЦ повідомляють, що Васильєв як священник брав участь у відрядженнях до "гарячих точок" і в "миротворчих операціях" у Косово, Боснії, Абхазії, Киргизії, на Північному Кавказі та в Сирії.

Був настоятелем храму великомучениці Варвари і преподобного Іллі Муромця – Патріаршого подвір'я при штабі Ракетних військ стратегічного призначення в с. Власиха Московської області.

Як писало видання The Insider, у жовтні в ефірі телеканалу "Спас" Васильєв висловив думку, що, якби жінки в Росії більше народжували, їм було б простіше відправляти синів на війну.

Ведуча розповіла йому про жінку, яка сховала сина від мобілізації на Канарських островах.

ВІДЕО ДНЯ

"Кожній дамі Господь попустив народити безліч діток. І якщо дама, виконуючи цю заповідь "плодіться і розмножуйтеся", відмовилася від штучних способів переривання вагітності, у найширшому спектрі, то, очевидно, дитина у неї буде не одна. А отже, їй не так боляче і страшно буде з нею розлучатися, нехай навіть на якийсь час. Не такий страшний чорт, як його малюють. Бог не видасть, свиня не з'їсть", - говорив російський священник.

Теми: Росіявійнацерква
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У НАТО і ЄС обговорюють можливі переговори з РФ після звільнення Україною Херсона – ЗМІ

В Україну уже прибули ЗРК NASAMS і Aspide

Верховній Раді пропонують перейменувати Новоград-Волинський

інфографікаУкраїнці бачать країну через 10 років у складі ЄС і процвітаючою

"Укрнафта", "Мотор Січ" та інші підприємства переходять у власність держави

Митрополита УПЦ МП підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі

Усі новини...
Росія
Російські морпіхи поскаржилися губернатору, що втратили 300 людей за 4 дні – ЗМІ
Папа Римський заявив про велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського
Зеленський: Якби Іран не постачав зброю Росії, ми б уже були ближче до миру
Останні новини
16:00
У Києві почали діяти нові тарифи на паркування автівок
16:00
оновленоВ історичному центрі Києва знайшли древню печеру віку Київської Русі
15:55
Пригожин має конфлікт з Шойгу і хоче його покарати – Спротив
15:50
У НАТО і ЄС обговорюють можливі переговори з РФ після звільнення Україною Херсона – ЗМІ
15:42
Відчужені "Мотор Січ", "Укрнафта", "АвтоКрАЗ" передали Міноборони
15:29
Розповідати, що це пастка: РосЗМІ дізналися, як пропаганда РФ готується до можливої здачі Херсона
15:25
"Ситуація в Одесі обурлива": мовний омбудсмен просить Труханова прибрати вивіски російською
15:23
У двох районах Київщини в понеділок лунатимуть планові вибухи
15:03
Окупанти викрали понад 6 тисяч українських дітей – офіс омбудсмена
14:59
"Енергоатом" підвищить на 50% посадові оклади атомникам ЗАЕС
Усі новини...