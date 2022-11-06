Священник РФ, який радив більше народжувати і відправляти синів на війну, помер в Україні

У неділю на війні в Україні помер російський священник Михайло Васильєв, який нещодавно заявляв, що, якби жінки в Росії більше народжували, їм було б простіше відправляти синів воювати.

Джерело: офіційний сайт РПЦ, The Insider

Деталі: Як повідомляють на сайті РПЦ, протоієрей Михайло Васильєв загинув уранці 6 листопада "в зоні спеціальної військової операції в Україні під час виконання пастирських обов'язків".

У РПЦ повідомляють, що Васильєв як священник брав участь у відрядженнях до "гарячих точок" і в "миротворчих операціях" у Косово, Боснії, Абхазії, Киргизії, на Північному Кавказі та в Сирії.

Був настоятелем храму великомучениці Варвари і преподобного Іллі Муромця – Патріаршого подвір'я при штабі Ракетних військ стратегічного призначення в с. Власиха Московської області.

Як писало видання The Insider, у жовтні в ефірі телеканалу "Спас" Васильєв висловив думку, що, якби жінки в Росії більше народжували, їм було б простіше відправляти синів на війну.

Ведуча розповіла йому про жінку, яка сховала сина від мобілізації на Канарських островах.

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"Кожній дамі Господь попустив народити безліч діток. І якщо дама, виконуючи цю заповідь "плодіться і розмножуйтеся", відмовилася від штучних способів переривання вагітності, у найширшому спектрі, то, очевидно, дитина у неї буде не одна. А отже, їй не так боляче і страшно буде з нею розлучатися, нехай навіть на якийсь час. Не такий страшний чорт, як його малюють. Бог не видасть, свиня не з'їсть", - говорив російський священник.