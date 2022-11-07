Білий дім непублічно контактує з Кремлем: інтереси нацбезпеки - ЗМІ

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців конфіденційно спілкувався з секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим та радником російського президента з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Джерела видання повідомили, що метою цих розмов було запобігання ризику ескалації та збереження каналів зв'язку відкритими.

Зазначається, що офіційно ці розмови ні в Білому домі, ні в Кремлі не підтвердили. Зокрема, Білий дім публічно не визнав жодних дзвінків між Салліваном і будь-яким високопоставленим російським чиновником з березня.

"Ці непублічні дискусії відбуваються на тлі скорочення традиційних дипломатичних контактів між Вашингтоном і Москвою та натяків Путіна і його помічників на те, що він може вдатися до використання ядерної зброї для захисту російської території", - підкреслює видання.

В Білому домі вважають, що підтримання певного рівня контактів з Москвою "є необхідним для досягнення певних взаємних інтересів у сфері національної безпеки".

Декілька американських посадовців заявили, що Салліван наполягає на контактах з Росією, навіть якщо інші високопосадовці вважають, що переговори за нинішньої дипломатичної та військової ситуації не будуть плідними.

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Офіційні особи не надали точних дат та кількості дзвінків, а також не повідомили, чи були вони продуктивними.