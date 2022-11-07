ЗМІ: Twitter відклав введення платної верифікації

Twitter відкладає перевірку облікових записів для свого платного плану підписки "Twitter Blue" до завершення проміжних виборів у США.

Джерело: CNN

Деталі: Обізнане з ситуацією джерело повідомило, що рішення відкласти нову функцію було прийнято через день після того, як платформа запустила оновлену версію свого додатку для iOS.

Відповідно користувачі, які платять щомісячну плату за підписку, отримуватимуть синю галочку в своїх профілях - функцію, яку Ілон Маск запропонував в якості способу боротьби зі спамом на платформі.

CNN нагадує, що рішення щодо плати мало широкий резонанс серед користувачів всіх рівнів. Деякі знаменитості демонстрували недоліки в системі, видаючи себе за самого Маска.

Що було раніше: Twitter 5 листопада оновив свою програму в App Store, щоб почати стягувати 8 доларів за сині позначки перевірки.