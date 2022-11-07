ЗМІ: Twitter відклав введення платної верифікації

Twitter відкладає перевірку облікових записів для свого платного плану підписки "Twitter Blue" до завершення проміжних виборів у США.

Джерело: CNN

Деталі: Обізнане з ситуацією джерело повідомило, що рішення відкласти нову функцію було прийнято через день після того, як платформа запустила оновлену версію свого додатку для iOS.

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Відповідно користувачі, які платять щомісячну плату за підписку, отримуватимуть синю галочку в своїх профілях - функцію, яку Ілон Маск запропонував в якості способу боротьби зі спамом на платформі.

CNN нагадує, що рішення щодо плати мало широкий резонанс серед користувачів всіх рівнів. Деякі знаменитості демонстрували недоліки в системі, видаючи себе за самого Маска.

Що було раніше: Twitter 5 листопада оновив свою програму в App Store, щоб почати стягувати 8 доларів за сині позначки перевірки.