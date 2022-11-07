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На півдні ЗСУ знищили пункт управління БпЛА, а також 3 склади з боєприпасами – ОК "Південь"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 7 листопада 2022, 03:21
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ півдня було виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано 2 результативних вильоти.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Дослівно: "Уражено райони зосередження сил та засобів противника в кількох населених пунктах".

Деталі: Орієнтовні втрати окупантів протягом бойового дня - 14 людей,  3 одиниці авто-бронетехніки, пункт управління БпЛА, а також 3 склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах. Решта результатів ураження дорозвідується.

Також за уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Каховці, де внаслідок удару по будівлі базування підрозділу окупантів з  200 військових, завдано суттєвих втрат. Наслідки ворог ретельно приховує, в місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення.

В Бериславі від місцевих вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Окупанти знов шантажують техногенною катастрофою щодо можливого руйнування дамби Каховської ГЕС.

Корабельний склад РФ в Чормому морі, як і раніше, складається з 3 кораблів, серед яких жодного ракетоносія.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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