На півдні ЗСУ знищили пункт управління БпЛА, а також 3 склади з боєприпасами – ОК "Південь"

За минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ півдня було виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано 2 результативних вильоти.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Дослівно: "Уражено райони зосередження сил та засобів противника в кількох населених пунктах".

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Деталі: Орієнтовні втрати окупантів протягом бойового дня - 14 людей, 3 одиниці авто-бронетехніки, пункт управління БпЛА, а також 3 склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах. Решта результатів ураження дорозвідується.

Також за уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Каховці, де внаслідок удару по будівлі базування підрозділу окупантів з 200 військових, завдано суттєвих втрат. Наслідки ворог ретельно приховує, в місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення.

В Бериславі від місцевих вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Окупанти знов шантажують техногенною катастрофою щодо можливого руйнування дамби Каховської ГЕС.

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