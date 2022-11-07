Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На півдні ЗСУ знищили пункт управління БпЛА, а також 3 склади з боєприпасами – ОК "Південь"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 7 листопада 2022, 02:21
На півдні ЗСУ знищили пункт управління БпЛА, а також 3 склади з боєприпасами – ОК Південь
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ півдня було виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано 2 результативних вильоти.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Дослівно: "Уражено райони зосередження сил та засобів противника в кількох населених пунктах".

Реклама:

Деталі: Орієнтовні втрати окупантів протягом бойового дня - 14 людей,  3 одиниці авто-бронетехніки, пункт управління БпЛА, а також 3 склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах. Решта результатів ураження дорозвідується.

Також за уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Каховці, де внаслідок удару по будівлі базування підрозділу окупантів з  200 військових, завдано суттєвих втрат. Наслідки ворог ретельно приховує, в місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення.

В Бериславі від місцевих вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Окупанти знов шантажують техногенною катастрофою щодо можливого руйнування дамби Каховської ГЕС.

ВІДЕО ДНЯ

Корабельний склад РФ в Чормому морі, як і раніше, складається з 3 кораблів, серед яких жодного ракетоносія.

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
війна
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: