Кремль знижує ядерну риторику, не змусить Київ до переговорів за допомогою погроз – ISW

Кремль може продовжувати проводити "ядерні ігри", щоб спонукати США та їхніх союзників тиснути на Україну, але не зможе примусити Київ до переговорів, вважають в Інституті вивчення війни.

Джерело: ISW

Дослівно: "За оцінками Інституту, застосування Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним, і Кремль наразі вживає заходів для деескалації своєї ядерної риторики".

Деталі: Аналітики звертають увагу на те, що ядерні погрози Кремля не змогли підірвати політичну та суспільну волю України продовжувати протистояти російському вторгненню.

"Україна та її міжнародні прихильники чітко дали зрозуміти, що вони не погодяться на переговори під дулом пістолета і не відмовляться від суверенного права України на свої території", - кажуть в ISW.

У звіті говориться, що Кремль, ймовірно, в приватному порядку роз'яснив свою "ядерну політику" з метою деескалації відносин зі Сполученими Штатами та їх союзниками.

Зокрема американські та союзницькі офіційні особи повідомили, що радник з національної безпеки США Джейк Салліван контактував з радником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Радбезу Миколою Патрушевим, намагаючись зменшити ризик застосування ядерної зброї.

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Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін також зазначив 26 жовтня, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу зробив кілька дзвінків своїм колегам, запевняючи їх, що Росія не зацікавлена у використанні ядерної зброї у війні.

Китай також міг відіграти певну роль у тиску на Кремль з метою зменшення його ядерних загроз. Очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив 4 листопада, що "міжнародне співтовариство повинно ... спільно протистояти застосуванню або загрозам застосування ядерної зброї, виступати за те, щоб ядерна зброя не застосовувалася і ядерні війни не велися, щоб запобігти ядерній кризі в Євразії". Міністр оборони Китаю Вей Фенхе, ймовірно, висловив подібну думку Шойгу під час телефонної розмови 26 жовтня.