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В Донецьку палає приміщення управління залізниці: окупанти кажуть про обстріли

Станіслав ПогоріловПонеділок, 7 листопада 2022, 05:16
В Донецьку палає приміщення управління залізниці: окупанти кажуть про обстріли
скриншот

Призначений окупантами так званий мер Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що в центрі міста масштабна пожежа – зайнялось приміщення управління залізниці.

Джерело: Кулємзін у Telegram

Дослівно: Ставленик окупантів твердить, що будівля в центрі зайнялась у результаті прямого попадання снарядів. При цьому було пробито стіну між 3 та 4 поверхами.

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На підтвердження свої слів Кулемзін виклав фото.

 
 
 
 

Теми: Донецьквійна
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