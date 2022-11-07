В Донецьку палає приміщення управління залізниці: окупанти кажуть про обстріли

Призначений окупантами так званий мер Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що в центрі міста масштабна пожежа – зайнялось приміщення управління залізниці.

Джерело: Кулємзін у Telegram

Дослівно: Ставленик окупантів твердить, що будівля в центрі зайнялась у результаті прямого попадання снарядів. При цьому було пробито стіну між 3 та 4 поверхами.

На підтвердження свої слів Кулемзін виклав фото.