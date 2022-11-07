Генштаб: ЗСУ відбили атаки окупантів біля 8 населених пунктів, накрили підрозділ "Ахмат" у Лисичанську

За минулу добу підрозділи Збройних сил відбили атаки окупантів біля 8 населених пунктів на Донеччині та Луганщині, у Лисичанську завдано ураження по підрозділу батальйону "Ахмат".

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Атаки загарбників було відбито в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка - на Луганщині.

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В Лисичанську завдано ураження по підрозділу батальйону "Ахмат". Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом.

У Горлівці Донецької області завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 - отримали ушкодження. В районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 – пораненими різного ступеня тяжкості.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

ВІДЕО ДНЯ

Ворожих ударів зазнали райони 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Стукалівка, Попівка і Ворожба Сумської області. Окрім того окупанти задіяли ударні БпЛА;

на Слобожанському напрямку – з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Вовчанськ, Стельмахівка, Берестове, Огірцеве та Стрілеча;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Серебрянка, Невське, Макіївка, Білогорівка, Площанка, Спірне та Верхньокам’янське;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Майорськ, Часів Яр, Кліщіївка та Зеленопілля;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Опитне;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Ольгівське, Дорожнянка, Новопіль, Щербаки, Новоданилівка, Времівка та Павлівка;

На Південнобузькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Благодатне, Давидів Брід, Дудчани, Мирне, Нова Кам’янка та Правдине. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 20 вильотів.

Російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення. У населеному пункті Каховка Херсонській області тривають пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами "вибивають" покази. Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве: масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку.

В Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв. Одночасно російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України.

Авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала по ворогу 22 удари. Під ураження потрапили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БпЛА.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.